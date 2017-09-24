Дортикос нокаутировал Кудряшова

В Сан-Антонио (США) прошел бой за титул WBA в первом тяжелом весе между Юньером Дортикосом (Куба) и Дмитрием Кудряшовым (Россия).

Дортикос нокаутировал соперника во втором раунде ударом в голову.

Напомним, что бой прошел в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии.