Дортикос нокаутировал Кудряшова
В Сан-Антонио (США) прошел бой за титул WBA в первом тяжелом весе между Юньером Дортикосом (Куба) и Дмитрием Кудряшовым (Россия).
Дортикос нокаутировал соперника во втором раунде ударом в голову.
DORTICOS KO’S KUDRYASHOV IN THE 2ND!!!!— WBSuperSeries (@WBSuperSeries) 24 сентября 2017 г.
💣💣💣💣💣💣💥💥💥💥💥💥#DorticosKudryashov 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/UReCmBEV43
Напомним, что бой прошел в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.