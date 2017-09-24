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    Дортикос нокаутировал Кудряшова

    Теги результаты Дмитрий Кудряшов World Boxing Super Series Юньер Дортикос

    В Сан-Антонио (США) прошел бой за титул WBA в первом тяжелом весе между Юньером Дортикосом (Куба) и Дмитрием Кудряшовым (Россия).

    Дортикос нокаутировал соперника во втором раунде ударом в голову.

    Напомним, что бой прошел в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии.

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