Гильермо Ригондо: «Ломаченко ответит за каждый русский мультфильм, который я был вынужден посмотреть»
Кубинский боксер Гильермо Ригондо пообещал взыскать с Василия Ломаченко за каждый принужденно просмотренный русский мультфильм.
«Это не его вина. Но 9 декабря Василий Ломаченко ответит мне за каждый русский мультфильм, который я был вынужден посмотреть в детстве на Кубе», – сказал Ригондо.
Также Гильермо Ригондо прикрепил к твиту такую картинку:
Напомним, бой Ломаченко – Ригондо пройдет 9 декабря в Нью-Йорке в «Мэдисон-сквер-гарден».
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