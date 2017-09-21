Гильермо Ригондо: «Ломаченко ответит за каждый русский мультфильм, который я был вынужден посмотреть»

Кубинский боксер Гильермо Ригондо пообещал взыскать с Василия Ломаченко за каждый принужденно просмотренный русский мультфильм.

«Это не его вина. Но 9 декабря Василий Ломаченко ответит мне за каждый русский мультфильм, который я был вынужден посмотреть в детстве на Кубе», – сказал Ригондо.

Также Гильермо Ригондо прикрепил к твиту такую картинку:

Напомним, бой Ломаченко – Ригондо пройдет 9 декабря в Нью-Йорке в «Мэдисон-сквер-гарден».