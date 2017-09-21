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    Гильермо Ригондо: «Ломаченко ответит за каждый русский мультфильм, который я был вынужден посмотреть»

    Теги Гильермо Ригондо Василий Ломаченко

    Кубинский боксер Гильермо Ригондо пообещал взыскать с Василия Ломаченко за каждый принужденно просмотренный русский мультфильм.

    «Это не его вина. Но 9 декабря Василий Ломаченко ответит мне за каждый русский мультфильм, который я был вынужден посмотреть в детстве на Кубе», – сказал Ригондо.

    Также Гильермо Ригондо прикрепил к твиту такую картинку:

    Напомним, бой Ломаченко – Ригондо пройдет 9 декабря в Нью-Йорке в «Мэдисон-сквер-гарден».

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