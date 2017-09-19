Экс-капитан сборной Англии по футболу Рио Фердинанд хочет стать профессиональным боксером

Известный футболист и бывший капитан сборной Англии Рио Фердинанд намерен стать профессиональным боксером. О своих планах он должен официально сообщить уже сегодня. Пока неизвестно, идет ли речь о единичном выходе на ринг или нескольких боях. В любом случае, 38-летнему Рио будет необходимо получить боксерскую лицензию.

Ранее в этом году экс-футболист выкладывал видео боксерских тренировок в инстаграме и вызывал на поединок известных британских чемпионов Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа, Дэвида Хэя и Тони Беллью. Джошуа – действующий чемпион в тяжелом весе. Фьюри и Хэй – экс-чемпионы в тяжелом весе, Беллью – экс-чемпион в первом тяжелом весе.

Два года назад Фердинанд закончил карьеру футболиста. В этот же год после непродолжительной борьбы с раком груди умерла его жена Ребекка. Он воспитывает троих детей. Фердинанд рассказывал, что постоянные тренировки помогают ему справиться с горем.

Фердинанд провел 81 матч за сборную Англии и принял участие в трех чемпионатах мира. Играл за «Лидс», «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед». Выигрывал премьер-лигу в сезонах-2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11 и 2012/13, а также Лигу чемпионов в 2008 году.