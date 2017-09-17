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    Бернард Хопкинс: «Альварес сделал с GGG то, что никто с ним не делал уже долгое время»

    Теги Бернард Хопкинс Геннадий Головкин Сауль Альварес

    Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Бернард Хопкинс считает, что Сауль Альварес победил Геннадия Головкина. Напомним, бой завершился вничью.

    «Я считаю, что по раундам «Канело» победил 7:5. Он сделал достаточно, чтобы одержать победу. Он сделал с GGG то, что никто с ним не делал уже долгое время. Даже в свои лучшие моменты во время боя GGG выглядел на 35 лет. Если ты провел близкие раунды против человека, которого называют монстром, ты пережил это, то эти раунды отдадут тебе, а не монстру.

    Я в ринге сразу сказал: «Бой наш! Он победил Головкина! «Канело» выиграл 7:5». Если говорить о судействе, там только один судья выставил оценки, далекие от реальности, и из-за этого бой теперь стал так выглядеть. Было 7:5 в пользу «Канело». И если будет реванш, он расправиться с Головкиным еще легче и быстрее», – сказал Хопкинс.

    Напомним, что Хопкинс  - один из руководителей промоутерской компании Golden Boy, которая ведет дела Альвареса.

     

    Опрос

    Ничья - справедливый итог боя Головкин vs Альварес?

    14156 голосов 38
    • Нет, победил Головкин
      60%
    • Нет, победил Альварес
      10%
    • Да, бой был равный
      30%

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