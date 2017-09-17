Следите за главным боем года Головкин — Альварес в приложении «Бокс+» для Android и iPhone
Уже сегодня состоится главный боксерский бой года: Геннадий Головкин против Сауля «Канело» Альвареса!
Победитель боя будет считаться сильнейшим средневесом планеты и одним из лучших современных боксеров.
Новости, мнения, аналитика, обзоры до и после боя — все это вы найдете приложении «Бокс, UFC, MMA+» для вашего телефона Android или iPhone.
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С приложением «Бокс, UFC, MMA+» вы также получаете:
– Новости и анонсы о мире бокса и смешанных единоборств.
– Материалы лучших спортивных журналистов и блоги пользователей.
– Видео и фото боев, GIF-нарезки самых интересных моментов.
– Эксклюзивные интервью со спортсменами и специалистами.
– Широкие возможности для общения с другими любителями единоборств.
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