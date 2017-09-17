Следите за главным боем года Головкин — Альварес в приложении «Бокс+» для Android и iPhone

Уже сегодня состоится главный боксерский бой года: Геннадий Головкин против Сауля «Канело» Альвареса!

Победитель боя будет считаться сильнейшим средневесом планеты и одним из лучших современных боксеров.

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