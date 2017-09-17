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    Следите за главным боем года Головкин — Альварес в приложении «Бокс+» для Android и iPhone

    Теги Геннадий Головкин Сауль Альварес мобильные приложения бокс

    Уже сегодня состоится главный боксерский бой года: Геннадий Головкин против Сауля «Канело» Альвареса!

    Победитель боя будет считаться сильнейшим средневесом планеты и одним из лучших современных боксеров.

    Новости, мнения, аналитика, обзоры до и после боя — все это вы найдете приложении «Бокс, UFC, MMA+» для вашего телефона Android или iPhone.

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    С приложением «Бокс, UFC, MMA+» вы также получаете:

    – Новости и анонсы о мире бокса и смешанных единоборств.

    – Материалы лучших спортивных журналистов и блоги пользователей.

    – Видео и фото боев, GIF-нарезки самых интересных моментов.

    – Эксклюзивные интервью со спортсменами и специалистами.

    – Широкие возможности для общения с другими любителями единоборств.

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