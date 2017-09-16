Владимир Хрюнов: «Бой Головкин – Альварес решили не показывать в России для защиты прав участников поединка»

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, почему бой казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом не покажут в России.

«Этот бой не покажут в России. Виной тому несколько интернет-операторов, которые транслируют российские телеканалы в интернете. Они могут распространять сигнал легально в другие страны, например, в Америку, где поединок доступен только в платной трансляции. Поэтому для защиты прав участников боя было принято решение не показывать поединок в нашей стране.

К отсутствию трансляции я отношусь с пониманием. У меня была подобная практика во время одного из боев Дэни Грина — я был представителем одного из промоутеров этого шоу. Мы договорились, что этот бой покажут в России, но с задержкой в час. Я сам находился в студии и следил за тем, чтобы трансляция началась ни раньше, ни позже. Сейчас, думаю, такой вариант не устроил бы никого. Такой бой заслуживает, чтобы увидеть его в прямом эфире. И здесь давайте вспомним о давней мечте о платной платформе, где россияне могли бы посмотреть такой бой в формате PPV.

Эта ситуация — один из сигналов, что пора бы иметь такой канал. Хотя нет гарантии, что в России в итоге не будет ретранслирован пиратский сигнал. Сама по себе история в том, что основная аудитория Головкина — русскоязычная, и она может подорвать результаты продаж PPV в США и вообще по миру», — рассказал Хрюнов.