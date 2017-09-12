Охранник требует у МакГрегора 95 тысяч долларов. Конор бросил ему в спину банку от энергетика

Охранник Уилльям Пегг подал в суд на Конора МакГрегора и хочет получить от него 95 тысяч долларов за урон, причиненный во время пресс-конференции перед турниром UFC 202. В августе 2016 года Конор и Нэйт Диас с его командой вступили перепалку и начали бросать друг в друга пластиковые бутылки с водой.

Пегг обвиняет бойца в том, что тот попал ему в спину не бутылкой, а банкой энергетического напитка. По словам охранника, он потратил 5 тысяч долларов на лечение травмы, но теперь хочет получить 95 тысяч за моральный ущерб.

Иск был подан еще в марте, и команда Макгрегора ответила в июле, отрицая свою вину.

Конор уже был оштрафован Атлетической комиссией штата Невада за этот инцидент на 150 тысяч долларов (75 тысяч + участие в общественных работах, которые комиссия оценила в дополнительные 75 тысяч). Впоследствии, комиссия снизила сумму штрафа Конора МакГгрегора до 25 тысяч долларов и 25 часов общественных работ. Нэйт был приговорен к штрафу в размере 50 000 долларов.