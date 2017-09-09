Чемпион мира по кикбоксингу Игорь Мамонтов устроил погром в полицейском участке

Чемпион мира по кикбоксингу Игорь Мамонтов вместе с приятелем избил компанию отдыхающих в подмосковном пансионате, а затем оказал сопротивление сотрудникам полиции и разгромил участок. Утихомирить спортсмена удалось лишь прибывшим бойцам ОМОНа.

«6 сентября в дежурную часть МУ МВД России «Серпуховское» поступало сообщение о драке в одном из пансионатов Серпуховского района. Предварительно установлено, что произошла бытовая ссора между двумя компаниями молодых людей, после чего в больницу были доставлены четверо граждан с различными травмами. По данному факту проводится проверка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.