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    Чемпион мира по кикбоксингу Игорь Мамонтов устроил погром в полицейском участке

    Теги происшествия кикбоксинг

    Чемпион мира по кикбоксингу Игорь Мамонтов вместе с приятелем избил компанию отдыхающих в подмосковном пансионате, а затем оказал сопротивление сотрудникам полиции и разгромил участок. Утихомирить спортсмена удалось лишь прибывшим бойцам ОМОНа.

    «6 сентября в дежурную часть МУ МВД России «Серпуховское» поступало сообщение о драке в одном из пансионатов Серпуховского района. Предварительно установлено, что произошла бытовая ссора между двумя компаниями молодых людей, после чего в больницу были доставлены четверо граждан с различными травмами. По данному факту проводится проверка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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