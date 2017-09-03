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    Александр Волков: «Теперь все равно, с кем из топов драться – я на пути к титулу UFC»

    Теги UFC Александр Волков Штефан Штруве

    Российский тяжеловес Александр Волков нокаутировал голландца Штефана Штруве в главном бою вечера UFC Fight Night 115 в Роттердаме и заявил о желании драться за титул.

    «План сработал, и мне удалось досрочно одолеть Штруве. Бой складывался непросто, но победа осталась за мной.

    Теперь мне все равно, с кем драться из топ-тяжеловесов UFC. С каждой одержанной победой в клетке я буду приближаться к титулу UFC», – сказал Волков после боя.

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