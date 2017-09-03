Александр Волков: «Теперь все равно, с кем из топов драться – я на пути к титулу UFC»
Российский тяжеловес Александр Волков нокаутировал голландца Штефана Штруве в главном бою вечера UFC Fight Night 115 в Роттердаме и заявил о желании драться за титул.
«План сработал, и мне удалось досрочно одолеть Штруве. Бой складывался непросто, но победа осталась за мной.
Теперь мне все равно, с кем драться из топ-тяжеловесов UFC. С каждой одержанной победой в клетке я буду приближаться к титулу UFC», – сказал Волков после боя.
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