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    Дэйна Уайт: «Трансляцию боя Мэйвезер – МакГрегор купили 6,5 млн человек»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Дэйна Уайт Конор МакГрегор

    Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что было куплено 6,5 млн платных трансляций боя Флойда Мэйвезера против Конора МакГрегора. Уайт рассказал об этом во время съемок своей передачи Dana White’s Tuesday Night Contender Series. Официальные цифры пока не назывались.

    Если слова Уайта подтвердятся, это будет означать, что поединок станет абсолютным рекордом по продажам pay-per-view. Предыдущий рекорд был установлен боем Мэйвезер – Пакьяо, состоявшимся в 2015 году. В США его трансляцию купили 4,6 млн человек, во всем мире – 5,5 млн.

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