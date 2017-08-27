МакГрегор нанес 111 ударов по Мэйвезеру, у Пакьяо было 81
Чемпион мира в пяти весах Флойд Мэйвезер одержал победу над чемпионом UFC Конором МакГрегором в бое, которые прошел в Лас-Вегасе (США).
Американец победил МакГрегора техническим нокаутом в десятом раунде.
Стали известны статические детали поединка. За весь бой ирландец нанес 111 ударов по Мэйвезеру.
Больше ударов в бою с Флойдом делал только Сауль «Канело» Альварес – 117. Мэнни Пакьяо, который встречался с Мэйвезером в 2015 году, нанес 81 удар за весь бой, который продлился 12 раундов.
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