МакГрегор нанес 111 ударов по Мэйвезеру, у Пакьяо было 81

Чемпион мира в пяти весах одержал победу над чемпионом UFC Конором МакГрегором в бое, которые прошел в Лас-Вегасе (США).

Американец победил МакГрегора техническим нокаутом в десятом раунде.

Стали известны статические детали поединка. За весь бой ирландец нанес 111 ударов по Мэйвезеру.

Больше ударов в бою с Флойдом делал только Сауль «Канело» Альварес – 117. Мэнни Пакьяо, который встречался с Мэйвезером в 2015 году, нанес 81 удар за весь бой, который продлился 12 раундов.

Флойд Мэйвезер побил Конора МакГрегора и легендарный боксерский рекорд