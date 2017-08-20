Музыканты из The Killers снялись в видео, посвященном бою Мэйвезер – МакГрегор

Телеканал Showtime опубликовал видео c участием известной лас-вегаской группы The Killers, посвященной бою Флойда Мэйвезера против Конора МакГрегора.

В видео музыканты играют на ринге, установленном в пустыне. Звуковая дорожка – выпущенная недавно группой песня «The Man».

«Это словно захватывающе кино из 80-х. Это будоражит, это сюрреалистично», – сказал о бое вокалист группы Брэндон Флауэрс.