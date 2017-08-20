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    Музыканты из The Killers снялись в видео, посвященном бою Мэйвезер – МакГрегор

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Конор МакГрегор

    Телеканал Showtime опубликовал видео c участием известной лас-вегаской группы The Killers, посвященной бою Флойда Мэйвезера против Конора МакГрегора.

    В видео музыканты играют на ринге, установленном в пустыне. Звуковая дорожка – выпущенная недавно группой песня «The Man».

    «Это словно захватывающе кино из 80-х. Это будоражит, это сюрреалистично», – сказал о бое вокалист группы Брэндон Флауэрс.

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