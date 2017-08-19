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    Флойд Мэйвезер: «Я владею стрип-клубом, потому что женская грудь, музыка и алкоголь никогда не выходят из моды»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Конор МакГрегор

    Вечеринка Флойда Мэйвезера после боя против Конора МакГрегора состоится в стрип-клубе Girl Collection, принадлежащем боксеру. Празднование не будет включать в себя лэп дэнс (танец стриптизерши на коленях клиента), сообщил Мэйвезер известному телеведущему Джимми Киммелу.

    «Афтепати после [боя с МакГрегором] будет в моем стрип-клубе. У нас собраны красивые девушки со всего мира. Я буду там, но последний раз мне делали лэп дэнс 20 лет назад. Мне не нужен танец, потому что я – владелец стрип-клуба. Я занялся этим бизнесом, потому что женская грудь, вагина, музыка и алкоголь никогда не выходят из моды», – сказал Мэйвезер.

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