Флойд Мэйвезер: «Я владею стрип-клубом, потому что женская грудь, музыка и алкоголь никогда не выходят из моды»

Вечеринка Флойда Мэйвезера после боя против Конора МакГрегора состоится в стрип-клубе Girl Collection, принадлежащем боксеру. Празднование не будет включать в себя лэп дэнс (танец стриптизерши на коленях клиента), сообщил Мэйвезер известному телеведущему Джимми Киммелу.

«Афтепати после [боя с МакГрегором] будет в моем стрип-клубе. У нас собраны красивые девушки со всего мира. Я буду там, но последний раз мне делали лэп дэнс 20 лет назад. Мне не нужен танец, потому что я – владелец стрип-клуба. Я занялся этим бизнесом, потому что женская грудь, вагина, музыка и алкоголь никогда не выходят из моды», – сказал Мэйвезер.