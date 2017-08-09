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    Флойд Мэйвезер: «Я не удивлен, что люди ставят деньги на МакГрегора – он моложе и больше меня»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Конор МакГрегор

    Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер не удивлен, что многие люди ставят деньги на чемпиона UFC Конора МакГрегора перед их боем, который пройдет 26 августа в Лас-Вегасе.

    «Конор намного моложе меня. Мне-то 40 лет уже и два года я не дрался. К тому же у МакГрегора преимущество в физике – он выше, крупнее, размах рук больше. Поэтому на бумаге он даже может считаться фаворитом предстоящего поединка, и я не удивлен, что некоторые делают ставки на МакГрегора», – сказал Флойд.

    Люди ставят на победу МакГрегора огромные деньги. Безумие какое-то

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