Глава компании Top Rank и крупный промоутер Боб Арум считает поединок Конора МакГрегора против Флойда Мэйвезера шоу и представлением, которое не станет хорошим боксерским боем.

«Люди, которые платят неплохие деньги за просмотр боя Мэйвезер – МакГрегор, хотят увидеть представление. На мой взгляд этот поединок не будет стоящим боксерским боем.

Если вы хотите купить трансляцию боксерского боя, то купите трансляцию боя Головкин – Альварес, которые дерутся через три недели [после МакГрегора и Мэйвезера]. Это очень интригующий поединок. Я говорю это как беспристрастный наблюдатель, ведь не являюсь промоутером ни одного из этих боев», – сказал Арум.

Боб Арум был промоутером Флойда Мэйвезера и Оскара Де Да Хойи, который организовывает бой Геннадия Головкина против Сауля «Канело» Альвареса.