Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Боб Арум: «Покупайте трансляцию боя Головкин – Альварес, а не МакГрегор – Мэйвезер»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Боб Арум Геннадий Головкин Сауль Альварес Конор МакГрегор

    Глава компании Top Rank и крупный промоутер Боб Арум считает поединок Конора МакГрегора против Флойда Мэйвезера шоу и представлением, которое не станет хорошим боксерским боем.

    «Люди, которые платят неплохие деньги за просмотр боя Мэйвезер – МакГрегор, хотят увидеть представление. На мой взгляд этот поединок не будет стоящим боксерским боем.

    Если вы хотите купить трансляцию боксерского боя, то купите трансляцию боя Головкин – Альварес, которые дерутся через три недели [после МакГрегора и Мэйвезера]. Это очень интригующий поединок. Я говорю это как беспристрастный наблюдатель, ведь не являюсь промоутером ни одного из этих боев», – сказал Арум.

    Боб Арум был промоутером Флойда Мэйвезера и Оскара Де Да Хойи, который организовывает бой Геннадия Головкина против Сауля «Канело» Альвареса.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться