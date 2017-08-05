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    Конор МакГрегор: «Малиньяджи просто надрали зад»

    Теги Пол Малиньяджи Конор МакГрегор

    Конор МакГрегор прокомментировал уход из своего тренировочного лагеря перед боем с Флойдом Мэйвезером экс-чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи.

    Напомним, Малиньяджи возмутили попавшие в сеть фотографии со спарринга с Конором, на которых он получает удары по лицу и лежит на настиле ринга. По словам экс-чемпиона, фото вырваны из контекста и не отражают того, как спарринг проходил в целом. 

    «Спасибо Малиньяджи за помощь в подготовке, но ему действительно надрали зад. Вот и все», – заявил МакГрегор.

    «Конор, если у тебя есть яйца, расскажи всем правду». Скандал в команде МакГрегора

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