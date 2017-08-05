Конор МакГрегор прокомментировал уход из своего тренировочного лагеря перед боем с Флойдом Мэйвезером экс-чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи.

Напомним, Малиньяджи возмутили попавшие в сеть фотографии со спарринга с Конором, на которых он получает удары по лицу и лежит на настиле ринга. По словам экс-чемпиона, фото вырваны из контекста и не отражают того, как спарринг проходил в целом.

«Спасибо Малиньяджи за помощь в подготовке, но ему действительно надрали зад. Вот и все», – заявил МакГрегор.

«Конор, если у тебя есть яйца, расскажи всем правду». Скандал в команде МакГрегора