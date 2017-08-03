Мэйвезер предложил провести бой в перчатках меньшего размера, МакГрегор ответил: «Малышок, мне похрену»

Флойд Мэйвезер предложил Конору МакГрегору провести бой в 8-унцовых перчатках (обычно в боях первого среднего веса используются 10-унцовые). Ранее Конор жаловался, что Флойд выдвигает много требований по перчаткам и их размеру. Мэйвезер, который известен хроническими травмами кистей рук, обычно предпочитает более тяжелые перчатки.

– Я сказал МакГрегору: «Давай драться в 8-унцовых перчатках». МакГрегор может драться в перчатках любого бренда. Готов дать МакГрегору любое преимущество, чтобы он чувствовал себя комфортно в ринге. Давайте дадим боксу и поклонникам MMA то, что они хотят увидеть», – заявил Мэйвезер через инстаграм.

– Мы готовимся уничтожить Флойда. Выбирай перчатки любого размера, малышок. [Обычно] я дерусь в 4-унцовых и, [поэтому] мне по хрену, какого размера они будут. Я собираюсь обрушить на тебя вал кирпичей. Помни об этом, хрупкие ручонки», – ответил МакГрегор.

По правилам Атлетической комиссии штата Невада, 8-унцовые перчатки используются в поединках боксеров легкого веса и более легких категорий. В поединках боксеров первого среднего веса (в рамках которого пройдет бой Мэйвезер – МакГрегор) используются только 10-унцовые перчатки. Впрочем, если сделать соответствующий запрос, то комиссия может пойти навстречу.

Председатель Атлетической комиссии штата Невада подтвердил, что члены команды Флойда интересовались, как получить разрешение на 8-унцовые перчатки в бою 26 августа, но официального запроса пока не было.