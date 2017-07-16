Чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон отдает предпочтение Конору МакГрегору в бою против Флойда Мэйвезера.

«Я за Конора. Думаю, что он сможет сделать это быстрее, если выйдет [на бой] рассвирепевшим. Считаю, что он справиться с этой работой», – заявил чемпион.

Джонсон затруднился ответить, что Конор будет делать в случае победы над Мэйвезером, но заявил, что хотел бы увидеть бой МакГрегора победителем поединка Геннадия Головкина против Сауля Альвареса.

«Сложно сказать. Вот что скажу: настолько больших денег в UFC он не получит. Надеюсь, Конор нокаутирует Флойда, а затем встретится с победителем боя Головкин – Альварес. Я бы хотел это увидеть», – сказал Джонсон.