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    Деметриус Джонсон: «Надеюсь, Конор нокаутирует Мэйвезера и встретится с победителем пары Головкин – Альварес»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Деметриус Джонсон Конор МакГрегор

    Чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон отдает предпочтение Конору МакГрегору в бою против Флойда Мэйвезера.

     «Я за Конора. Думаю, что он сможет сделать это быстрее, если выйдет [на бой] рассвирепевшим. Считаю, что он справиться с этой работой», – заявил чемпион.

    Джонсон затруднился ответить, что Конор будет делать в случае победы над Мэйвезером, но заявил, что хотел бы увидеть бой МакГрегора победителем поединка Геннадия Головкина против Сауля Альвареса.    

    «Сложно сказать. Вот что скажу: настолько больших денег в UFC он не получит. Надеюсь, Конор нокаутирует Флойда, а затем встретится с победителем боя Головкин – Альварес. Я бы хотел это увидеть», – сказал Джонсон.

     

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