Боец UFC Тони Фергюсон заявил, что все еще нацелен на бой с Хабибом Нурмагомедовым.

«Бой с Хабибом был бы большим событием. Это было бы потрясающе. Я думаю, что поклонники заслужили этот бой. UFC 209 в некотором смысле провалился, потому что Хабиб не вышел на бой. Хабибу должно быть стыдно за себя. Он должен выйти на бой для всех поклонников, особенно из России», – заявил Тони.

Также Фергюсон рассказал о том, как он посетил пресс-конференцию Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора в Лос-Анджелесе.

«Конор посмотрел на меня в течении секунды, и я могу сказать, что видел настоящего призрака. Он отвел взгляд настолько быстро. Я большой поклонник Мэйвезера. Он бьет и не дает ударить по себе. Мне все понравилось, потому что Конор понял, что я тоже там. Я мог бы вести себя и похуже, если бы захотел, но это не мой стиль. Я буду собой. Я не буду Конором», – сказал Фергюсон.