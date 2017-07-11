Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик (12-0, 10 КО) поделился ожиданиями от участия в World Boxing Super Series.

Напомним, первым соперником украинца станет экс-чемпион мира Марко Хук.

«Это реально крутой проект. В конечном итоге четыре пояса окажутся у одного человека, он будет абсолютным чемпионом мира с Кубком Мухаммеда Али — об этом можно реально только мечтать.

Почему Марко Хук? В последние два дня шли дебаты между фанами, с кем я должен боксировать — Кудряшовым, Пересом или Хуком. Хук из них набрал 67%, то есть был лидером среди всех. Я давно хотел с ним побоксировать. Он наглый, грязный, нарывистый — реально интересно. И вот у нас теперь такие возможности, которые хотелось получить и которые нам удобны», — сказал Усик.

Бой украинца против Марко Хука состоится в сентябре-октябре 2017 года.