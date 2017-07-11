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    Александр Усик: «Давно хотел побоксировать с Хуком – он наглый, грязный и нарывистый»

    Теги WBO Марко Хук Александр Усик

    Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик (12-0, 10 КО) поделился ожиданиями от участия в World Boxing Super Series.

    Напомним, первым соперником украинца станет экс-чемпион мира Марко Хук.

    «Это реально крутой проект. В конечном итоге четыре пояса окажутся у одного человека, он будет абсолютным чемпионом мира с Кубком Мухаммеда Али — об этом можно реально только мечтать.

    Почему Марко Хук? В последние два дня шли дебаты между фанами, с кем я должен боксировать — Кудряшовым, Пересом или Хуком. Хук из них набрал 67%, то есть был лидером среди всех. Я давно хотел с ним побоксировать. Он наглый, грязный, нарывистый — реально интересно. И вот у нас теперь такие возможности, которые хотелось получить и которые нам удобны», — сказал Усик.

    Бой украинца против Марко Хука состоится в сентябре-октябре 2017 года.

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      13%
    • Майк Перес
      2%
    • Александр Усик
      41%
    • Марко Хук
      3%

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