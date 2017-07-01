Рэпер Snoop Dogg станет комментатором UFC

Известный американский рэп-исполнитель Snoop Dogg станет комментатором боев крупнейшего ММА-промоушена UFC. Об этом объявил президент UFC Дэйна Уайт.

«Снуп – большой фанат UFC и смешанных единоборств. Вы получите удовольствие от того, как он будет комментировать бои», – сказал Уайт.

Музыкант будет комментировать бои шоу Tuesday Night Contender Series, которое стартует 11 июля. Он будет работать в паре с бывшим бойцом Юрайи Фабером.

«Очень жду возможности начать работать в команде UFC. Хочу показать свое уникальное видение происходящего на ринге», – сказал Snoop Dogg.