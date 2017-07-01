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    Рэпер Snoop Dogg станет комментатором UFC

    Теги UFC

    Известный американский рэп-исполнитель Snoop Dogg станет комментатором боев крупнейшего ММА-промоушена UFC. Об этом объявил президент UFC Дэйна Уайт. 

    «Снуп – большой фанат UFC и смешанных единоборств. Вы получите удовольствие от того, как он будет комментировать бои», – сказал Уайт. 

    Музыкант будет комментировать бои шоу Tuesday Night Contender Series, которое стартует 11 июля. Он будет работать в паре с бывшим бойцом Юрайи Фабером.

    «Очень жду возможности начать работать в команде UFC. Хочу показать свое уникальное видение происходящего на ринге», – сказал Snoop Dogg.

     

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