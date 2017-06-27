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    Федор Емельяненко: «Какое-то время отдохну, побуду с семьей, а затем решу, с кем проведу следующий бой»

    Теги Федор Емельяненко Мэтт Митрион Bellator

    Боец ММА Федор Емельяненко, проигравший в своем дебютном поединке в Bellator американцу Мэтту Митриону, рассказал о планах на будущее.

    — Чем планируете заняться сейчас? Будете отдыхать?

    — Вернусь в Россию и побуду с семьей, отдохну какое-то время, а позже мы сядем с главой Bellator Скоттом Кокером за стол переговоров и вместе решим — где, с кем и когда мне провести следующий бой, — сказал Емельяненко.

    Федор Емельяненко проиграл Мэтту Митриону нокаутом в первом раунде.

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