Алексей Олейник: «Федору нужно менять подготовку. Любой зал в Америке примет его с распростертыми объятиями»
Российский боец UFC тяжелого веса Алексей Олейник прокомментировал поражение Федора Емельяненко Мэтту Митриону.
О подготовке к бою
«Федору нужно менять подготовку, смотреть на свои наработки, на слабые места и туда направлять свое внимание. Например, это касается спарринг-партнеров, нельзя полноценно готовиться к бою со своими учениками при всем уважении к ним, половина из этих ребят даже по весу не дотягивают до Федора, и никто не дотягивает по уровню. Сейчас лучшие залы мира находятся в Америке, в любом из них примут Федора с распростертыми объятиями и помогут в подготовке».
О том, что Федор больше не использует в боях борьбу
«Это или последствия травмы, или просто такой настрой, который, с моей точки зрения, неправильный, или еще что-то. Федор очень сильный борец, он побеждал первоклассных борцов, как, например, Марк Коулман. И не давал себя побороть борцам высшего уровня, которые на тот момент находились в своей лучшей форме, как Антонио Ногейра».
О поражении
«Факторов, повлиявших на бой с Митрионом, может быть тысячи. Если бы бой продлился два-три раунда, тогда можно было бы говорить о чем-то более конкретно, но поединок закончился довольно быстро. Лично мое мнение – Федор боец высшего уровня, один из сильнейших в мире, я это говорил и буду говорить».
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