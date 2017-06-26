Российский боец UFC тяжелого веса Алексей Олейник прокомментировал поражение Федора Емельяненко Мэтту Митриону.

О подготовке к бою

«Федору нужно менять подготовку, смотреть на свои наработки, на слабые места и туда направлять свое внимание. Например, это касается спарринг-партнеров, нельзя полноценно готовиться к бою со своими учениками при всем уважении к ним, половина из этих ребят даже по весу не дотягивают до Федора, и никто не дотягивает по уровню. Сейчас лучшие залы мира находятся в Америке, в любом из них примут Федора с распростертыми объятиями и помогут в подготовке».

О том, что Федор больше не использует в боях борьбу

«Это или последствия травмы, или просто такой настрой, который, с моей точки зрения, неправильный, или еще что-то. Федор очень сильный борец, он побеждал первоклассных борцов, как, например, Марк Коулман. И не давал себя побороть борцам высшего уровня, которые на тот момент находились в своей лучшей форме, как Антонио Ногейра».

О поражении

«Факторов, повлиявших на бой с Митрионом, может быть тысячи. Если бы бой продлился два-три раунда, тогда можно было бы говорить о чем-то более конкретно, но поединок закончился довольно быстро. Лично мое мнение – Федор боец высшего уровня, один из сильнейших в мире, я это говорил и буду говорить».