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    Виталий Мутко: «Мы всегда будем поддерживать Федора Емельяненко»

    Теги Виталий Мутко Федор Емельяненко Мэтт Митрион

    Вице-премьер России Виталий Мутко поддержал Федора Емельяненко, проигравшего бой с Мэттом Митрионом.

    «К Феде можно относиться как к выдающемуся спортсмену. Он в таком возрасте вышел в ринг, пытался конкурировать, это уже дорогого стоит. Но сейчас ему крайне сложно конкурировать с другими бойцами. Это реалии, мы же хотим, чтобы и братья Березуцкие продолжали играть за сборную России по футболу, и Сергей Игнашевич, но в определенный момент становится невозможно играть на два фронта.

    Пускай Федор не расстраивается. Он был и остается «Последним императором», выдающимся спортсменом. Мы всегда с ним и будем его поддерживать всегда», – отметил Мутко.

    40-летний Емельяненко проиграл Митриону техническим нокаутом в рамках шоу Bellator 180.

    Митрион нокаутировал Федора за минуту

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