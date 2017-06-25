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    Тренер Емельяненко: «Нокаут был конкретный. Федору сейчас надо будет лечиться и восстанавливаться»

    Теги Федор Емельяненко Александр Мичков Мэтт Митрион Bellator

    Тренер Федора Емельяненко Александр Мичков сказал, что исход боя с Мэттом Митрионом стал для него неожиданным.

    Напомним, Федор проиграл Митриону нокаутом в первом раунде на турнире Bellator 180 в Нью-Йорке.

    – Конечно, неожиданно, все очень быстро… И комментировать в принципе нечего. Одно мгновение – и все закончилось.

    – Почему все так быстро произошло?

    – Просто удар Митриона оказался своевременнее, точнее и тяжелее. Форму Федора мы толком оценить не успели – как тут оценишь, все прошло за минуту, нечего тут оценивать абсолютно.

    – Федор достаточно тяжело отходил после пропущенных ударов…

    – Конечно, тяжело – после таких ударов! Там добивание было очень жесткое. Нокаут был конкретный. Сейчас надо будет взять время, сделать обследование, лечиться и восстанавливаться. Все-таки нокаут вещь серьезная.

    Опрос

    Федор должен завершить карьеру прямо сейчас?

    4643 голосa 39
    • Да
      89%
    • Нет
      11%

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