Тренер Федора Емельяненко Александр Мичков сказал, что исход боя с Мэттом Митрионом стал для него неожиданным.

Напомним, Федор проиграл Митриону нокаутом в первом раунде на турнире 180 в Нью-Йорке.

– Конечно, неожиданно, все очень быстро… И комментировать в принципе нечего. Одно мгновение – и все закончилось.

– Почему все так быстро произошло?

– Просто удар Митриона оказался своевременнее, точнее и тяжелее. Форму Федора мы толком оценить не успели – как тут оценишь, все прошло за минуту, нечего тут оценивать абсолютно.

– Федор достаточно тяжело отходил после пропущенных ударов…

– Конечно, тяжело – после таких ударов! Там добивание было очень жесткое. Нокаут был конкретный. Сейчас надо будет взять время, сделать обследование, лечиться и восстанавливаться. Все-таки нокаут вещь серьезная.