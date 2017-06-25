Тренер Емельяненко: «Нокаут был конкретный. Федору сейчас надо будет лечиться и восстанавливаться»
Тренер Федора Емельяненко Александр Мичков сказал, что исход боя с Мэттом Митрионом стал для него неожиданным.
Напомним, Федор проиграл Митриону нокаутом в первом раунде на турнире Bellator 180 в Нью-Йорке.
– Конечно, неожиданно, все очень быстро… И комментировать в принципе нечего. Одно мгновение – и все закончилось.
– Почему все так быстро произошло?
– Просто удар Митриона оказался своевременнее, точнее и тяжелее. Форму Федора мы толком оценить не успели – как тут оценишь, все прошло за минуту, нечего тут оценивать абсолютно.
– Федор достаточно тяжело отходил после пропущенных ударов…
– Конечно, тяжело – после таких ударов! Там добивание было очень жесткое. Нокаут был конкретный. Сейчас надо будет взять время, сделать обследование, лечиться и восстанавливаться. Все-таки нокаут вещь серьезная.
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