Прошло взвешивание перед боем между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом

В Нью-Йорке (США) прошло взвешивание участников турнира Bellator NYC (Bellator 180), в рамках которого пройдет бой в тяжелом весе между россиянином и американцем Мэттом Митрионом.

Вес Емельяненко – 107 кг/236 фунтов,

вес Митриона – 116 кг/256 фунтов.

Главным событием турнира станет поединок в полутяжелом весе между бывшими бойцами UFC Вандерлеем Силвой и .

Соперники показали одинаковый вес – 92.98 кг/205.8 фунтов.

Фото: Sherdog.com