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    Прошло взвешивание перед боем между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом

    Теги взвешивания Вандерлей Силва Федор Емельяненко Чел Соннен Мэтт Митрион Bellator

    В Нью-Йорке (США) прошло взвешивание участников турнира Bellator NYC (Bellator 180), в рамках которого пройдет бой в тяжелом весе между россиянином Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом.

    Вес Емельяненко – 107 кг/236 фунтов,

    вес Митриона – 116 кг/256 фунтов.

    Главным событием турнира станет поединок в полутяжелом весе между бывшими бойцами UFC Вандерлеем Силвой и Челом Сонненом.

    Соперники показали одинаковый вес – 92.98 кг/205.8 фунтов.

    Фото: Sherdog.com

    Опрос

    Федор победит Митриона?

    11737 голосов 13
    • Конечно
      72%
    • Нет
      28%

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