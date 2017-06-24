Прошло взвешивание перед боем между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом
В Нью-Йорке (США) прошло взвешивание участников турнира Bellator NYC (Bellator 180), в рамках которого пройдет бой в тяжелом весе между россиянином Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом.
Вес Емельяненко – 107 кг/236 фунтов,
вес Митриона – 116 кг/256 фунтов.
Главным событием турнира станет поединок в полутяжелом весе между бывшими бойцами UFC Вандерлеем Силвой и Челом Сонненом.
Соперники показали одинаковый вес – 92.98 кг/205.8 фунтов.
Фото: Sherdog.com
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