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    Промоутер Ковалева: «Тони Уикс не извинялся за остановку боя Ковалев – Уорд»

    Теги Кэти Дува Сергей Ковалев Андрэ Уорд Тони Уикс

    Рефери Тони Уикс не приносил извинений за свою ошибку в бою между российским боксером Сергеем Ковалевым и американцем Андрэ Уордом, сообщает ТАСС со ссылкой на промоутера Ковалева Кэти Дуву.

    Через несколько часов после окончания боя на странице Уикса в твиттере появились извинения за преждевременную остановку поединка. Цитата Уикса была перепечатана ведущими информационными агентствами и спортивными сайтами.

    «Уикс не извинялся, этот аккаунт [в твиттере] – фейк», – сказала Дува.

    Аналитик телеканала Showtime Эл Бернштейн извинился за то, что отвечал на сообщения от фейкового аккаунта.

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