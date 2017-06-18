Промоутер Ковалева: «Тони Уикс не извинялся за остановку боя Ковалев – Уорд»
Рефери Тони Уикс не приносил извинений за свою ошибку в бою между российским боксером Сергеем Ковалевым и американцем Андрэ Уордом, сообщает ТАСС со ссылкой на промоутера Ковалева Кэти Дуву.
Через несколько часов после окончания боя на странице Уикса в твиттере появились извинения за преждевременную остановку поединка. Цитата Уикса была перепечатана ведущими информационными агентствами и спортивными сайтами.
«Уикс не извинялся, этот аккаунт [в твиттере] – фейк», – сказала Дува.
Аналитик телеканала Showtime Эл Бернштейн извинился за то, что отвечал на сообщения от фейкового аккаунта.
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