Сергей Ковалев ушел с пресс-конференции перед боем с Уордом, не дожидаясь ее окончания

Сергей Ковалев покинул пресс-конференцию перед боем-реваншем против чемпиона WBA/IBF/WBO Андрэ Уорда, не дожидаясь ее окончания.

После выступлений представителей боксеров в заключительной части пресс-конференции наступила очередь выступления Ковалева. Поблагодарив управляющих арены, где пройдет бой, Атлетическую комиссию штата Невада и членов своей команды, Ковалев попрощался с аудиторией и покинул пресс-конференцию.

«Что вы хотите от меня услышать? Я в очередной раз скажу, что готов к поединку и я докажу это 17 июня на ринге. А тебе стоит подготовиться», – сказал Ковалев перед уходом, обращаясь к Уорду.

«Классический ход», – прокомментировал ситуацию Уорд.

На дуэли взглядов Уорду пришлось позировать с чемпионом WBA во втором легчайшем весе Гильермо Ригондо, который в рамках того же вечера встретится с Мозесом Флоресом.

Фото – Boxingscene