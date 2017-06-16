Деонтей Уайлдер был арестован за хранение марихуаны

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер был накануне арестован в США за хранение марихуаны.

Полицейские остановили автомобиль Уайлдера из-за нарушения правил тонировки. Во время осмотра автомобиля они обнаружили наркотики. Боксер был арестован, однако позже отпущен под залог.

Адвокат Уайлдера заявил, что наркотики не принадлежат боксеру, так как он был в отъезде и не пользовался в течение нескольких дней своим автомобилем, не уточнив, кто именно мог им пользоваться.