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    Деонтей Уайлдер был арестован за хранение марихуаны

    Теги Деонтей Уайлдер

    Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер был накануне арестован в США за хранение марихуаны. 

    Полицейские остановили автомобиль Уайлдера из-за нарушения правил тонировки. Во время осмотра автомобиля они обнаружили наркотики. Боксер был арестован, однако позже отпущен под залог.

    Адвокат Уайлдера заявил, что наркотики не принадлежат боксеру, так как он был в отъезде и не пользовался в течение нескольких дней своим автомобилем, не уточнив, кто именно мог им пользоваться.

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