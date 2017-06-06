Известный комментатор и знаток боевых искусств Джо Роган считает Конора МакГрегора величайшим бойцом полулегкого веса, даже несмотря на то, что ирландец провел в этом весе всего один титульный бой.

«Я сказал, что Конор МакГрегор величайший боец полулегкого веса, потому что он нокаутировал Жозе Альдо, величайшим [бойцом этого дивизиона до него]. Если мы говорим о том, у кого больше побед, то это безусловно Альдо. Но мы тут не ММА-математикой занимаемся – эти два бойца дрались между собой», – заявил Роган.

Для сравнения: нокаутированный Конором за 13 секунд Жозе Альдо защитил свой титул в полулегком весе 9 раз.

«Так кого же считать величайшим полулегковесом все времен? Будет ли это Альдо, потому что он побил всех этих ребят? Нет, нет, нет. Потому что они оба дрались и Конор его уничтожил. Здесь не может быть каких-то других критериев для оценки, кроме нокаута.

Люди будут спорить с этим. «Нет, это не так. Жозе был чемпионом на протяжении стольких лет». Все верно на 100%. Его достижения более впечатляющи и рядом с именем Конора всегда будет звездочка, что он дрался в полулегком весе всего один раз и нокаутировал Альдо.

МакГрегор – лучший полулегковес всех времен. Вы должны это признать, даже если он больше не проведет ни одного боя в этом весе. Почему? Потому что он нокаутировал лучшего из лучших», – сказал Роган.