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    Артем Лобов: «Уверен, что МакГрегор победит Мэйвезера. После клинчей Флойд не сможет боксировать»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Конор МакГрегор Артем Лобов

    Боец UFC и спарринг-партнер Конора МакГрегора Артем Лобов не сомневается, что ирландец победит экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мэйвезера.

    «Я уверен, что Конор победит Мэйвезера. Говорю это объективно, а не потому, что мы друзья с МакГрегором.

    Если вы видели бои Флойда, то знаете, что он постоянно использует клинчи. Но что сможет сделать в клинче боксер против борца или бойца ММА? Он будет выглядеть новичком.

    И после клинчей с бойцом ММА у любого боксера руки станут каменными, тяжелыми, он просто не сможет боксировать. Именно поэтому я думаю, что МакГрегор победит», – сказал Лобов.

    Напомним, что Конор МакГрегор ранее заявил, что уже подписал контракт на бой с Мэйвезером, который должен пройти по правилам бокса. Флойд отказался комментировать эту новость.

    МакГрегор подписал контракт на бой с Мэйвезером. Онлайн

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