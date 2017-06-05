Боец UFC и спарринг-партнер Конора МакГрегора Артем Лобов не сомневается, что ирландец победит экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мэйвезера.

«Я уверен, что Конор победит Мэйвезера. Говорю это объективно, а не потому, что мы друзья с МакГрегором.

Если вы видели бои Флойда, то знаете, что он постоянно использует клинчи. Но что сможет сделать в клинче боксер против борца или бойца ММА? Он будет выглядеть новичком.

И после клинчей с бойцом ММА у любого боксера руки станут каменными, тяжелыми, он просто не сможет боксировать. Именно поэтому я думаю, что МакГрегор победит», – сказал Лобов.

Напомним, что Конор МакГрегор ранее заявил, что уже подписал контракт на бой с Мэйвезером, который должен пройти по правилам бокса. Флойд отказался комментировать эту новость.

МакГрегор подписал контракт на бой с Мэйвезером. Онлайн