Украинский боксер Александр Усик призвал соотечественников заниматься саморазвитием и меньше времени проводить перед телевизором.

«Хочу сказать обычным людям, чтобы они прекращали смотреть телек, брали книги, чувствовали шелест бумаги, развивали себя и занимались спортом. Если мы будем смотреть телевизор, мы будем тупеть. Мозги будут вытекать, а нужно наоборот насыщать голову.

Нам нужно развиваться, развивать страну, если мы хотим жить в сильном государстве. Мы стали какими-то плаксами, постоянно причитаем – помогите, придите, защитите, дайте... Одним словом – терпилы... Нам нужно наконец-то начать работать и задуматься над тем, что нам в этой стране жить. Давайте будем сильными и перестанем кого-то ждать», — заявил Усик.