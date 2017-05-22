Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Келл Брук: «Головкин постарел, но все равно может нокаутировать Канело»

    Теги Геннадий Головкин Сауль Альварес Келл Брук

    Бывший противник чемпиона в среднем весе Геннадия Головкина Келл Брук считает, что Геннадий уже миновал пик своей формы, но по-прежнему остается опасным противником для Сауля «Канело» Альвареса.

    «Я думаю, что Канело сейчас в самом расцвете сил, а Головкин уже миновал пик формы. Головкин и сейчас входит в число лучших боксеров мира, но после его боев со мной и Даниэлем Джейкобсом, у них [Альвареса и его команды], появилось понимание, что Геннадия можно побить.

    В то же время Головкин может оказаться слишком сильным и мощным для Канело. Он может выиграть этот бой нокаутом», – сказал Брук.  

    Бой Сауля Альвареса против Геннадия Головкина состоится 16-го сентября.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться