Бывший противник чемпиона в среднем весе Геннадия Головкина Келл Брук считает, что Геннадий уже миновал пик своей формы, но по-прежнему остается опасным противником для Сауля «Канело» Альвареса.

«Я думаю, что Канело сейчас в самом расцвете сил, а Головкин уже миновал пик формы. Головкин и сейчас входит в число лучших боксеров мира, но после его боев со мной и Даниэлем Джейкобсом, у них [Альвареса и его команды], появилось понимание, что Геннадия можно побить.

В то же время Головкин может оказаться слишком сильным и мощным для Канело. Он может выиграть этот бой нокаутом», – сказал Брук.

Бой Сауля Альвареса против Геннадия Головкина состоится 16-го сентября.