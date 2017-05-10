Тренер Сауля «Канело» Альвареса Эдди Рейносо считает, что его боксер в состоянии нокаутировать Геннадия Головкина.

«Сауль сейчас в том возрасте, когда его возможности безграничны, – заявил Рейносо. – Он дисциплинирован, всегда в хорошей форме, развивается с технической точки зрения. Если он будет тренироваться также усердно, то добьется всего, чего ему хочется. Он на пике своей карьеры и сентябрьский бой станет хорошей возможностью показать, кто сейчас является лучшим боксером мира вне зависимости от веса.

Головкин – боец, который умеет только идти вперед. У него нет защиты. Он не умеет драться вторым номером. Это будет бой между контрпанчером и агрессором, поэтому давайте надеется, что из-за разницы в стилях получится хороший бой. Без сомнения, у Сауля достаточно таланта, чтобы нокаутировать Геннадия. У Сауля хорошая защита, он очень хорошо действует в ответ. Благодаря таланту Сауля и хорошей подготовке, мы сможем побить Головкина. Если все пройдет хорошо, то мы хотим провести еще один бой в декабре. Мы хотим, чтобы Канело был активным в этом году».