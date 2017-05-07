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    Бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом состоится 16 сентября

    Теги IBF WBA WBC средний вес Геннадий Головкин Сауль Альварес

    Поединок Сауля Альвареса и Геннадия Головкина состоится 16 сентября. Оба боксера подтвердили это в интервью после сегодняшней победы Альвареса над Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

    Мексиканец также сказал, что поединок пройдет в полноценном лимите среднего веса. На кону – титулы IBF, WBC и WBA Головкина.

    Место проведения боя будет объявлено позже.

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    Головкин vs Альварес. Кто победит в главном бою года?

    35 голосов
    • Головкин
      83%
    • Альварес
      17%

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