Бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом состоится 16 сентября
Поединок Сауля Альвареса и Геннадия Головкина состоится 16 сентября. Оба боксера подтвердили это в интервью после сегодняшней победы Альвареса над Хулио Сезаром Чавесом-младшим.
Мексиканец также сказал, что поединок пройдет в полноценном лимите среднего веса. На кону – титулы IBF, WBC и WBA Головкина.
Место проведения боя будет объявлено позже.
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Головкин vs Альварес. Кто победит в главном бою года?
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