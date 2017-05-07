Бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом состоится 16 сентября

Поединок Сауля Альвареса и Геннадия Головкина состоится 16 сентября. Оба боксера подтвердили это в интервью после сегодняшней победы Альвареса над Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

Мексиканец также сказал, что поединок пройдет в полноценном лимите среднего веса. На кону – титулы IBF, WBC и WBA Головкина.

Место проведения боя будет объявлено позже.