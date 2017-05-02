Президент UFC Дэйна Уайт поздравил Энтони Джошуа с победой над Владимиром Кличко.

«Бокс умирал в ожидании зрелищного чемпиона в тяжелом весе. Теперь он есть – и это Энтони Джошуа. Поздравляю, чемпион!» – написал Уайт в своем инстаграме.

Boxing had been DYING waiting for an exciting HW champ. Now they have it in @anthony_joshua CONGRATS champ Публикация от Dana White (@danawhite) Апр 29 2017 в 2:53 PDT

Ранее Уайт, который называет себя «большим фанатом бокса», был известен своими многочисленными нападками на стиль ведения боя братьев Кличко.

«Я не знаю, кто смотрит это дерьмо, – сказал Уайт о поединках Кличко в 2013 году. – Я посмотрел и это реально позор. Кличко – позор бокса. Я видел братьев Кличко в Лос-Анджелесе один раз. Гребаные монстры, просто огромные.

Как ты можешь проводить бой с парнем, который не хочет драться? Этот парень [Владимир Кличко] не хочет ни с кем драться. Он просто хватает тебя за голову и висит на тебе. Это отвратительно».