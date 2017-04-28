Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-4, 53 КО) рассказал о предстоящем бое с Энтони Джошуа.

«На эту флешку я записал свой прогноз на бой. Она будет вшита в халат, в котором я выйду на бой.

Я настолько одержим своей мечтой, что понял, что жизнь – это круг. Я вижу себя в роли Джошуа, я знаю, что он думает и куда собирается идти и чего хочет достичь.

Как я поступлю, если проиграет Энтони? Я помогу ему.

Бокс – жестокий вид спорта. Однако мы все можем быть дружелюбными друг к другу и никогда не терять уважение. Но как только прозвенит звук гонга, один из нас должен уступить, а другой – победить. Когда прозвенит последний гонг, мы опять пожмем друг другу руки», – сказал Кличко.