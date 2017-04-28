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    Владимир Кличко: «Я записал на флешку свой прогноз на бой с Джошуа. Она будет вшита в халат, в котором я выйду»

    Теги Владимир Кличко Энтони Джошуа

    Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-4, 53 КО) рассказал о предстоящем бое с Энтони Джошуа.

    «На эту флешку я записал свой прогноз на бой. Она будет вшита в халат, в котором я выйду на бой.   

    Я настолько одержим своей мечтой, что понял, что жизнь – это круг. Я вижу себя в роли Джошуа, я знаю, что он думает и куда собирается идти и чего хочет достичь.

    Как я поступлю, если проиграет Энтони? Я помогу ему.

    Бокс – жестокий вид спорта. Однако мы все можем быть дружелюбными друг к другу и никогда не терять уважение. Но как только прозвенит звук гонга, один из нас должен уступить, а другой – победить. Когда прозвенит последний гонг, мы опять пожмем друг другу руки», – сказал Кличко.

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