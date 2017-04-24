Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Энтони Джошуа поделился ожиданиями от боя с Владимиром Кличко.

«Я не буду находиться в напряжении, а буду анализировать все, что он пытается делать. В конце концов, я найду свой ритм.

Я не из тех бойцов, которые выходят и просто начинают бросать удары. Мне, возможно, понадобится 3-4 раунда, чтобы приспособиться к Кличко, но когда я это сделаю – я устрою ему ад в ринге.

Кличко будет лидировать в начале боя, но я найду путь к победе», – сказал Джошуа.