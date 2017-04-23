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    Конор МакГрегор: «Горжусь моим братом Артемом Лобовым»

    Теги UFC Конор МакГрегор Артем Лобов

    Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор выразил слова поддержи своему близкому другу и спарринг-партнеру Артему Лобову, проигравшему сегодня американцу Кабу Свонсону.

    МакГрегор опубликовал в инстаграме свою фотографию с Артемом сразу после боя. 

    «Это был отличный бой. Горжусь моим братом Артёмом! Просто гонка для «Русского Молота». За время своей карьеры, со всеми взлетами и падениями, он никогда не отступал ни от чего. Как всегда, только любовь и уважение, брат!», – написал Конор под фотографией.

    Бой Лобов-Свонсон стал главным событием вечера UFC Fight Night 108, который состоялся в Нэшвилле (Теннесси, США). После пяти раундов поединка все судьи отдали победу американцу со счетом 49-46 (дважды) и 50-45.

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