Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор выразил слова поддержи своему близкому другу и спарринг-партнеру Артему Лобову, проигравшему сегодня американцу Кабу Свонсону.

МакГрегор опубликовал в инстаграме свою фотографию с Артемом сразу после боя.

«Это был отличный бой. Горжусь моим братом Артёмом! Просто гонка для «Русского Молота». За время своей карьеры, со всеми взлетами и падениями, он никогда не отступал ни от чего. Как всегда, только любовь и уважение, брат!», – написал Конор под фотографией.

Бой Лобов-Свонсон стал главным событием вечера UFC Fight Night 108, который состоялся в Нэшвилле (Теннесси, США). После пяти раундов поединка все судьи отдали победу американцу со счетом 49-46 (дважды) и 50-45.