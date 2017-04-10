Один из лучших боксеров мира, чемпион WBO в первом легком весе 29-летний Василий Ломаченко заявил, что не считает выгодным для себя проводить поединок против экс-чемпиона мира в восьми весах 38-летнего Мэнни Пакьяо.

«Пакьяо близок к завершению своей карьеры. В ближайшие два-три года он ее закончит. Я не собираюсь добиваться этого поединка, чтобы побить постаревшего бойца. У него своя карьера, у меня своя. Я думаю, что и в моем весе, и в легком очень много хороших бойцов. Мы можем проводить поединки между собой, чтобы выявить лучшего. Поэтому преследовать Пакьяо – нелепость.

Люди сравнивают меня с ним. Но между нами есть большая разница. Мэнни начал драться в профессионалах в 18 лет и рос на протяжении всей своей карьеры. Я начал свою профессиональную карьеру в возрасте 25 лет. Я уже вырос к этому времени, но я уже выступал в двух весовых категориях и собираюсь переходить в третью. Я считаю неправильным переходить в первый полусредний вес прямо сейчас.

Весовые категории появились не просто так. Вы не можете легко сравнивать бойцов, между которыми два дивизиона. Вспомните Келла Брука и Геннадия Головкина. Брук перепрыгнул через две весовые категории и посмотрите, что произошло», – сказал Ломаченко.