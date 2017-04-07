Келвин Гастелум пойман на марихуане, бой с Андерсоном Силвой отменен

Келвин Гастелум не будет драться с Андерсоном Силвой 3 июня на UFC 212 в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Американское антидопинговое агентство (USADA) сообщило, что нашло следы употребления марихуаны в организме бойца и временно отстранило его от боев.

Келвин Гастелум (рекорд 14–2) победил Витора Бельфорта нокаутом в первом раунде на прошедшем 11 марта UFC Fight Nights 106. В послематчевом интервью он вызвал Андерсона Сильву на следующий бой, и вскоре поединок был официально анонсирован. Сейчас, когда Кевин Гастелум убран из мейн-карда, UFC ищет замену среди местных бразильский бойцов.

Келвину Гастелуму грозит дисквалификация в один год. Это не первый боец, который был отстраен за употребление марихуаны. До этого случая также был пойман боец Диего Брандао, который должен был драться с Брайаном Ортегой на UFC 195. Диего Брандао был дисквалифицирован на 9 месяцев.