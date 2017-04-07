Весь бокс, MMA и UFC – в ваших соцсетях

Боитесь пропустить главные новости из мира боевых искусств и лучшие материалы Sports.ru? Теперь у вас не будет такой возможности, ведь наши соцсети постоянно наполняются актуальными ссылками.

А еще ретро-фотки, самые эпичные нокауты, лучшие мемы и сумасшедшие гифки – всего этого очень много у нас в фейсбуке, твиттере и ВК. Срочно подписывайтесь!

Главный русскоязычный фейсбук о боевых искусствах

Официальная страница бокса, MMA и UFC в ВК

Самый огненный твиттер о самом мужском спорте на планете

Только лучшие моменты!