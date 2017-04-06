Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Федор Емельяненко: «Нет желания проводить реванш против Антонио Силвы»

    Теги Федор Емельяненко Антонио Силва Виталий Минаков

    На пресс-конференции в Москве Федор Емельяненко сообщил, что не думает о реванше против Антонио Силвы, нанесшего ему поражение в 2011 году.

    «Нет, у меня нет желания на реванш с Силвой. Моя ближайшая цель – бой 24 июня с Митрионом. Желаю удачи Виталию Минакову, чтобы он победил», – сказал Емельяненко.

    Поединок Минаков – Силва состоится 2 июня в Санкт-Петербурге на турнире Fight Nights Global.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться