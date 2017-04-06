На пресс-конференции в Москве Федор Емельяненко сообщил, что не думает о реванше против Антонио Силвы, нанесшего ему поражение в 2011 году.

«Нет, у меня нет желания на реванш с Силвой. Моя ближайшая цель – бой 24 июня с Митрионом. Желаю удачи Виталию Минакову, чтобы он победил», – сказал Емельяненко.

Поединок Минаков – Силва состоится 2 июня в Санкт-Петербурге на турнире Fight Nights Global.