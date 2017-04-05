В теракте в метро Санкт-Петербурга погиб чемпион России по рукопашному бою

Одной из жертв теракта в метро Санкт-Петербурга стал 25-летний чемпион города по кикбоксингу, победитель соревнований России по армейскому рукопашному бою Денис Петров.

Последний год Денис работал тренером по рукопашному бою. Коллега Петрова отзывается о погибшем как о хорошем тренере, «которого любили дети».

Петров выигрывал титулы чемпиона России, Санкт-Петербурга и Ленинградской области по армейскому рукопашному бою.