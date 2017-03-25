Чемпион мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсия (36-0, 30 КО) заявил, что не считает чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко (7-1, 5 КО) звездой.

«Ломаченко проиграл опытному и матерому бойцу, но после этого он сильно прогрессировал. Он очень хороший боксер. Но сейчас он делает то, что я делал еще три-четыре года назад.

Он не смог победить Салидо, над которым я тотально доминировал. Он выиграл свой второй титул, который я оставил вакантным, в бою с Мартинесом, которого я нокаутировал ранее. После этого его нокаутирует Ломаченко, и ни с того ни с сего вдруг становится величайшей звездой.

За что? За победы, которые я добыл задолго до него? Не вижу ничего особенного в таких достижениях», – сказал Гарсия.

Напомним, 8 апреля украинец проведет бой против Джейсона Сосы.