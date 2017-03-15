Экс-чемпион UFC в среднем весе Жорж Сен-Пьер не доволен существующим в UFC подходом к сгонке веса бойцов.

«Я не большой поклонник сгонки веса в принципе. Здоровье важнее для меня, чем бои. Думаю, что новая система, принятая в UFC, когда взвешивание проходит утром за день до боя, – это плохо», – заявил экс-чемпион.

До июня 2016 года официальные церемония взвешивания проходили за 24 часа до самого боя. Теперь бойцы UFC утром проходят официальную церемонию под контролем атлетической комиссии, а взвешивание за сутки до поединка – в большей степени имиджевое мероприятие для зрителей и СМИ. Многие бойцы – Доминик Крус, Юрайя Фэйбер, Люк Рокхолд и другие – утверждали, что новая система сильно облегчила им жизнь. Bellator, Invicta FC и многие другие ММА-промоушены последовали примеру UFC.

Сен-Пьер считает такой метод опасным не только для здоровья, но и для жизни.

«Бойцы воспринимают это как возможность сгонять еще больший вес. Я говорил Дэйне Уайту, что считаю эту идею неудачной. Я думаю, что они должны изменить эту систему, пока кто-то не умер. Сгонка веса очень вредна для здоровья. Это очень опасно. В организме должен поддерживаться определенный уровень воды, и если он понизится, человек может умереть».

Напомним, 3 марта, за сутки до турнира UFC 209, российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову стало плохо в сауне во время сгонки веса, он был госпитализирован, а его титульный поединок против Тони Фергюсона отменен.

Что такое сгонка веса и почему это главная проблема для Хабиба