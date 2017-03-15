Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Волков свой следующий бой в UFC проведет против Роя Нельсона

    Теги UFC Александр Волков Рой Нельсон

    Экс-чемпион Bellator в тяжелой весовой категории Александр Волков свой следующий бой в UFC проведет против Роя Нельсона.

    Турнир UFC Fighf Night, в рамках которого запланирован данный поединок, пройдет 15 апреля в Канзас-Сити (Миссури) и будет транслироваться на телеканале FOX.

    Напомним, что Волков дебютировал в UFC 19 ноября прошлого года и победил раздельным решением Тимоти Джонсона, а Нельсон в последнем поединке победил нокаутом Антонио Сильву

     

    .

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться