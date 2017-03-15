Экс-чемпион Bellator в тяжелой весовой категории Александр Волков свой следующий бой в UFC проведет против Роя Нельсона.

Турнир UFC Fighf Night, в рамках которого запланирован данный поединок, пройдет 15 апреля в Канзас-Сити (Миссури) и будет транслироваться на телеканале FOX.

Напомним, что Волков дебютировал в UFC 19 ноября прошлого года и победил раздельным решением Тимоти Джонсона, а Нельсон в последнем поединке победил нокаутом Антонио Сильву

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