Бен Ротвелл провалил допинг-тест, бой с Вердумом может быть отменен

Известный тяжеловес Бен Ротвелл предположительно провалил допинг-тест, взятый 6 февраля, сообщает официальный сайт UFC со ссылкой на Антидопинговое агентство США (USADA).

Это означает, что поединок Ротвелла против экс-чемпиона UFC Фабрисио Вердума, запланированный на 13 мая, может быть отменен. Вещество, обнаруженное в организме спортсмена, пока не называется. В отношении бойца будет проведено расследование.