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    Бен Ротвелл провалил допинг-тест, бой с Вердумом может быть отменен

    Теги допинг UFC Фабрисио Вердум Бен Ротвелл

    Известный тяжеловес Бен Ротвелл предположительно провалил допинг-тест, взятый 6 февраля, сообщает официальный сайт UFC со ссылкой на Антидопинговое агентство США (USADA).

    Это означает, что поединок Ротвелла против экс-чемпиона UFC Фабрисио Вердума, запланированный на 13 мая, может быть отменен. Вещество, обнаруженное в организме спортсмена, пока не называется. В отношении бойца будет проведено расследование.

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