Александр Поветкин на год исключен из рейтингов IBF
Международная боксерская федерация (IBF) на год исключила российского боксера Александра Поветкина из своих рейтингов.
«Поветкин исключен из наших рейтингов сроком на год. Это решение основано на ранее принятом в отношении спортсмена отстранении в связи с нарушением антидопинговых правил», – заявил представитель IBF.
Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) бессрочно отстранил Поветкина и оштрафовал на 250 000 долларов за повторное нарушение антидопинговых правил.
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