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    Александр Шлеменко победил Пола Брэдли

    Теги M-1 Challenge Александр Шлеменко Пол Брэдли

    В Москве прошел турнир M-1 Challenge 75, главным событием которого стал бой между Александром Шлеменко и экс-бойцом UFC Полом Брэдли, .

    Шлеменко одержал победу единогласным решением судей.

    Чемпион М-1 в полусреднем весе Алексей Кунченко победил единогласным решением судей Максима Грабовича.

    Сергей Романов победил единогласным решением судей экс-чемпиона М-1 Магомеда Султанахмедова.

    Максим Дивнич победил техническим нокаутом Кеона Колдуэлла. .

    Валерий Мясников победил нокаутом Амилкара Алвеша.

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