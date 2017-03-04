Александр Шлеменко победил Пола Брэдли
В Москве прошел турнир M-1 Challenge 75, главным событием которого стал бой между Александром Шлеменко и экс-бойцом UFC Полом Брэдли, .
Шлеменко одержал победу единогласным решением судей.
Чемпион М-1 в полусреднем весе Алексей Кунченко победил единогласным решением судей Максима Грабовича.
Сергей Романов победил единогласным решением судей экс-чемпиона М-1 Магомеда Султанахмедова.
Максим Дивнич победил техническим нокаутом Кеона Колдуэлла. .
Валерий Мясников победил нокаутом Амилкара Алвеша.
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